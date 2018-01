Benoit Vitkine - La Russie, désormais incontournable ?

Malgré des difficultés économiques réelles la Russie est plus que jamais incontournable sur la scène internationale (soutien armé au régime de Bachar al-Assad en Syrie,...) et ne lésine pas non plus pour asseoir son rôle mondial à grands renforts d'événements de portée internationale (JO,...).

Benoit Vitkine, rédacteur en chef-adjoint du journal Le Monde et spécialiste de la Russie et de l'Europe de l'Est, nous livre son analyse de cette Russie de plus en plus combative et résolue à reprendre toute sa place sur la scène mondiale. Conférence organisée dans le cadre du cycle géopolitique de l'Université Permanente de l'Université de Nantes, animé par Ulrich Huygevelde.