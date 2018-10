Bientôt tous infertiles ?

En dehors des causes génétiques ou infectieuses, notre mode de vie, le recul de l’âge de la procréation, le tabagisme, la pollution sont régulièrement incriminés. Que sait-on vraiment des perturbateurs endocriniens, systématiquement mis en cause ? Quels moyens pour remédier à cette chute de fécondité ? Comment penser la reproduction humaine dans un contexte de déclin ? Ces questions alimentent les débats, aussi bien dans la communauté scientifique qu’auprès du grand public, des médias, du monde industriel et des décideurs politiques.

Que les activités humaines, industrielles, agricoles ou même individuelles, puissent constituer de graves menaces pour le climat et la biodiversité est un constat désormais largement partagé. Mais qu’elles puissent nuire à la capacité des individus à se reproduire suscite de nombreuses inquiétudes…

Écouter Écouter La fertilité humaine est-elle en danger ? La fertilité humaine est-elle en danger ?

Une émission enregistrée en octobre 2018, produite par le Labo des savoirs.

Miguel Jean, docteur en biologie de la reproduction, responsable du Conseil Interdisciplinaire d’Ethique du CHU de Nantes.