Bonobos, chimpanzés : comprendre notre héritage primate

Les recherches sont nombreuses et le constat semble être le suivant : nous nous ressemblons plus qu’on l’imagine. Mais la question est jusqu’à quel point partageons-nous un héritage ? Comment l’étude de ces cousins est un miroir de notre propre évolution ?

On met ses idées préconçues au placard et on se prépare pour un voyage dans la famille des hominidés.

Nous avons vu que les sens et les intuitions, les différentes émotions et facultés, comme l'amour, la mémoire, l'attention et la curiosité, l'imitation, la raison..., dont l'homme se vante, peuvent être trouvés à l'état naissant, ou même pleinement développés, chez les animaux inférieurs. Les animaux dont nous avons fait des esclaves, que nous ne voulons pas considérer comme nos égaux. Charles Darwin

Une émission enregistrée en février 2019, produite par le Labo des savoirs.

Victor Narat, primatologue, chercheur au Muséum d’histoire naturelle de Paris

Baptiste Sadought, vétérinaire, doctorant primatologue et anthropologue, ONIRIS.

