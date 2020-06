Borromini, rival du Bernin et architecte de la Rome baroque

Deux hommes, deux génies, deux rivaux : tels ont été le Bernin et Borromini, les artisans de la Rome baroque. Patrick Barbier entend restituer le caractère et le génie très particuliers de cet architecte novateur, d'origine suisse, créateur notamment de l'église Saint-Charles-aux-Quatre.

Patrick Barbier est italianiste de formation, historien de la musique et professeur à l'Université catholique de l'Ouest (Angers). Il est membre de l'Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire, et président du Centro Studi Farinelli à Bologne. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la période baroque et l'époque romantique, dont Voyage dans la Rome baroque. Le Vatican, les princes et les fêtes musicales (éd. Grasset), pour lequel il a obtenu le Prix Thiers de l'Académie française en 2017.

Conférence captée en novembre 2018