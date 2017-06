Carlos Moreno - La ville intelligente : fantasme ou réalité ?

Dans une société de plus en plus connectée, l'idée d'une "smart city" ou ville intelligente fait son chemin. Les nouvelles technologies nous permettront-elles vraiment de mieux vivre dans la ville de demain ? Contribuent-elles à créer ou détruire du lien social et citoyen ?

Dans une société de plus en plus connectée, les nouvelles technologies ont révolutionné nos vies quotidiennes tout en questionnant notre manière de vivre. Que ce soit pour mieux gérer les consommations d'eau et d'énergie, pour optimiser les déplacements ou pour favoriser l'autonomie des personnes fragiles, collectivités comme particuliers investissent dans des solutions qui rendent la ville plus intelligente. Dans la "smart city" (ville intelligente) de demain, il sera possible de suivre sa consommation d'énergie à distance grâce à son smartphone, manger local grâce aux potagers urbains collectifs ou encore mieux se repérer en ville grâce à la réalité augmentée. Mais pour séduisante qu'elle soit, la "smart city" soulève des questions. Le développement des services connectés ne risque-t-il pas d'aggraver la fracture numérique ? Doit-on laisser les algorithmes décider de la meilleure façon de gérer le territoire ? Finalement, les nouvelles technologies nous permettront-elles vraiment de mieux vivre demain ? Contribuent-elles, ou non, à créer du lien social et citoyen ?

Présentation de l'intervenant

Né en Colombie en 1959, Carlos Moreno est arrivé en France à l'âge de 20 ans. Il est aujourd'hui professeur des universités, expert international de la Smart City humaine et Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur. Un parcours exceptionnel que ce scientifique humaniste aime à qualifier de « chemin » et que la passion éclaire de part en part : passion de l'innovation, de la créativité, de l'exploration - mais aussi passion des échanges, des connexions, des liens tissés avec les autres. Carlos Moreno a tracé son chemin à la croisée de nombreux univers : enseignement, recherche, entreprise, industrie - explorant des disciplines et des domaines variés, convaincu que l'innovation naît de leur interaction.