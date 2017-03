Le cas Céline est devenu un cas d'école : on le cite à chaque fois que l'on veut montrer à quelles monstrueuses aberrations peut conduire l'engagement d'un écrivain. Comment tirer au clair une telle contradiction, qui fait du plus compatissant des romanciers le plus coupable des idéologues ?

• Crédits : Wikimedia Commons

Une conférence enregistrée en décembre 2014.

Philippe Forest, professeur de littérature à l'Université de Nantes, écrivain et co-rédacteur en chef de la NRF des éditions Gallimard.