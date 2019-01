Charles Juliet, itinéraire d'un poète

"Lire Charles Juliet, c'est entrer dans une expérience de mort et de renaissance, mais aussi dans une expérience de fraternité, de justesse et de rigueur. D'invitation à repenser notre rapport au monde et à nous-même." C'est par ces mots qu'Agnès Spiquel ouvre le dialogue avec Charles Juliet.

Charles JULIET // Né le 30 septembre 1934 à Jujurieux dans l'Ain, Charles Juliet est un poète, écrivain et dramaturge français. Après l'internement de sa mère dans un hôpital psychiatrique (à la suite d'une tentative de suicide et pour son état mental dépressif), le jeune Charles est placé à l'âge de trois mois dans une famille de paysans suisses qu'il ne quittera plus. La disparition de sa mère et l'attitude de son père envers lui le marqueront à jamais. Son œuvre autobiographique, notamment Lambeaux, nous en apprend beaucoup sur sa personnalité. Charles Juliet se voit comme un débutant, se comparant à un « néophyte » dans un passage du livre où il évoque sa difficulté d'écrire. Il gagne la reconnaissance du public avec L'Année de l'éveil (Grand prix des lectrices de Elle, 1989), récit romancé de son expérience d'enfant de troupe. Il publie également aux éditions POL un important Journal en plusieurs volumes. Charles Juliet a reçu en 2013 le Prix Goncourt de poésie.

Agnès SPIQUEL // Après avoir enseigné au lycée (Créteil) puis à l'université (Amiens et Valenciennes), Agnès Spiquel mène une retraite active, essentiellement consacrée à l'oeuvre d'Albert Camus. Mais, avant cela, ses recherches avaient porté pendant de longues années sur Victor Hugo et sur le romantisme.

Conférence enregistrée à l'Université de Nantes en 2014