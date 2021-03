Chiens, chats, humains : qui domestique qui ?

Petite devinette d’introduction : quel est le point commun entre le chien, la vache, le pigeon et la carpe koï ? Ce sont toutes des espèces domestiques. Actuellement, plus de la moitié des français déclarent avoir un animal de compagnie. L’élevage d’animaux domestiques constitue une activité conséquente de l’être humain, qu’il soit à visée professionnelle, ou de loisir. En vérité, si l’élevage ne cesse de se développer encore de nos jours, la domestication des animaux ne date pas d’hier : on parle ici d’un processus en cours depuis plusieurs milliers d’années. Vous commencez à le comprendre, dans cette émission nous allons parler de domestication des animaux. Pourquoi et comment a-t-on commencé à domestiquer certaines espèces ? Quelles traces archéologiques avons-nous de ce phénomène ? Quelles en sont les conséquences sur les espèces concernées ? Quelles seront les prochaines espèces domestiquées ?

Chiens, chats, et humains: qui domestique qui ?

Une émission magazine des bénévoles du Labo des savoirs, enregistrée en mars 2021, animée par Floriane Brémond et Jérémy Freixas, avec la participation et les chroniques de Célie Dubost, Nolwenn Laroche-Peltier et Valentin Brochet. Réalisation Dounia Sae

