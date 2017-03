Christiane Taubira : "Redonner du sens aux mots"

Les inégalités, les violences qui règnent sur notre planète, la prolifération des idées dangereuses des extrêmes sont autant de sujets que Christiane Taubira combat dans son dernier livre "Nous habitons la Terre". Elle revient sur des règles de vie et redonne du sens aux mots.

Une conférence enregistrée en mars 2017.

Diplômée de sciences économiques, de sociologie et d'ethnologie afro-américaine, Christiane Taubira entame sa carrière en 1978 comme enseignante en sciences économiques. En 1982, elle cofonde Caricoop, une association guyanaise à vocation agricole. Militante indépendantiste, elle participe en 1993 à la création du parti politique guyanais Walwari. Députée de la 1re circonscription de la Guyane (1993 à 2012), elle est alors à l'origine en 2011 de la loi qui tend à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'Humanité. Députée au Parlement européen pendant durant 5 ans, elle est nommée en 2012 garde des Sceaux et ministre de la Justice du gouvernement de Jean-Marc Ayrault (2012-2016). Elle est notamment à l'origine de la loi polémique sur le mariage pour tous adoptée en 2013.