Claire Nouvian - Océans, comment organiser la mobilisation générale ?

Présentation de l'intervenant

Fondatrice et présidente de l'association BLOOM, Claire Nouvian mène depuis plusieurs années un combat pour l'interdiction de la pêche électrique et la défense des océans. L'association milite notamment contre la pêche en eaux profondes et pour la protection des écosystèmes marins. Elle est l'auteur du livre Abysses et commissaire de l'exposition du même nom. Elle a reçu en avril 2018 le Prix Goldman pour l'environnement. Fin octobre 2018, elle a également co-fondé Place publique, le mouvement politique "citoyen, écologiste et solidaire" avec l'essayiste Raphaël Glucksman.

Cette conférence, animée par Ulrich Huygevelde, s'est déroulée en novembre 2018 dans le cadre du cycle "Géopolitique" des conférences de l’Université permanente de l'Université de Nantes