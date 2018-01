Clitoris, épicentre du plaisir féminin ?

Organe du plaisir par excellence, le clitoris constitue la partie la plus sensible du corps féminin et détient les secrets de la sexualité féminine. Entre un désintérêt lattant et une recherche scientifique qui balbutie, le clitoris est longtemps resté dans l'ombre et mérite qu'on s'y intéresse.

« Parler du clitoris, ce n’est pas seulement parler des femmes et de leur sexualité. Parler du clitoris, c’est aussi parler du plaisir. Le plaisir que l’on se donne, mais aussi celui que l’on reçoit, que l’on partage, avec un homme ou avec une femme. » Longtemps relégué au second plan, voire même diabolisé, il faudra attendre 2017 pour qu’un manuel scolaire – les éditions Magnard – propose un schéma scientifiquement exact du clitoris. 2017, alors que l’on sait depuis le XVIIème siècle que le clitoris ne se résume pas à ce que l’on peut en voir de l’extérieur ! La première échographie du clitoris pendant l’acte a été réalisée en 2008. Trois ans après la première découpe en 3D. Malgré ces avancées scientifiques, beaucoup de gens ignorent encore quelle forme a cet organe, à quoi il sert et comment on s’en sert. Par exemple, certains parlent encore d’orgasmes clitoridiens et vaginaux. Or, les orgasmes dits « vaginaux » ne sont que le résultat d’une stimulation du clitoris interne.

Invités

Jean-Philippe Harlicot, gynécologue au CHU de Rennes spécialiste de la reconstruction clitoridienne

Jean-Claude Piquard, sexologue, auteur du livre la fabuleuse histoire du clitoris

Johanne Mozley, professeure de SVT.

Le Labo des savoirs est une émission préparée et animée par Agathe Petit avec Professeur Max, Maxime Labat et Paul Pascal. Réalisation : Victor Lucas