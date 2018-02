Contraception masculine : et si on partageait plus que du plaisir ?

La contraception masculine

En France, les lois de 1967 sur la contraception et de 1975 sur l’IVG, ont donné de nouveaux moyens aux couples pour planifier très strictement la constitution de leur descendance. De fait, l’utilisation des méthodes modernes (et réversibles) de contraception s’est très largement répandue. De nos jours, ce sont près de 97% des femmes qui ont recours à la contraception, toutes méthodes confondues. Ces évolutions législatives, sociales et techniques ont donc profondément bouleversé les comportements féconds en France, tout comme dans la plupart des pays développés.

Si l’on croise les données recueillies par l’Inserm entre 2000 et 2004, et celles du Baromètre Santé de l’Inpes de 2007, on apprend qu’un tiers des grossesses en France ne sont pas planifiées, ce qui représente 350 000 gestations chaque année. Parmi elles, 210 000 se terminent par une IVG… Selon une étude menée par l’Inserm et l’université Johns Hopkins de Baltimore, près d’un quart des hommes se déclarant à l’origine d’une grossesse au cours de cinq dernières années avoue que cette grossesse n’était pas intentionnelle.

Des chiffres qui montrent la nécessité de responsabiliser les hommes, autant que les femmes. N’existe-t-il rien d’autre que l’abstinence et le préservatif ? La recherche se penche-t-elle sérieusement sur la question ? Les hommes aussi ont le droit de choisir.

Écouter Écouter Contraception masculine Contraception masculine

Une émission enregistrée en mars 2017, produite par le Labo des savoirs.

Sylvie Poirier, médecin généraliste

Jean-François Guérin, professeur en médecine de la reproduction au CHU de Lyon, chef de service au CECOS Rhône-Alpes Lyon

Daniel Aptekier, membre de l’association Ardecom, pour la recherche et le développement de la contraception masculine, l’un pionnier en terme de contraception masculine.