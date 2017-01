Costa-Gavras, cinéaste engagé, pour qui "tout est politique"

Dans les années 70, Costa-Gavras sera la figure de proue du cinéma politique, n'hésitant pas à aborder des sujets d'actualité brûlants, souvent à travers le récit de destins individuels, et soulignant également la nécessité pour les individus de se dresser contre une société qui les opprime.

En 2013, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes avait donné carte blanche à Costa-Gavras, ami et collaborateur de Jorge Semprún. Le cinéaste est revenu à Nantes les 7 et 8 décembre 2016, pour deux rendez-vous organisés avec la Fnac, en partenariat avec la Faculté des Langues et Cultures Étrangères de l’Université de Nantes, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes et le Katorza.