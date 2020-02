De la vérité aux fake news

L’apparition récente de techniques basées sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour créer de fausses images ravive les interrogations sur la fiabilité de l’information. Si le trucage existe depuis l’apparition de la photographie, quelles sont désormais les techniques modernes utilisées pour tromper le spectateur ? Comment les images racontent-elles une vérité ? Comment s'opposer aux trucages par la fiction spéculative et ainsi réinventer nos modèles de société ? Marc Jahjah, enseignant-chercheur au département d’information et de communication de l’Université de Nantes, accompagné de Frédérique Krupa et Laurent Neyssensas de l’École de design Nantes Atlantique, répondent à ces questions.

Conférence enregistrée en février 2020 dans le cadre de la Nuit Blanche des Chercheurs