Dépression : un traitement de choc… électromagnétique

Nous savons grâce à la neuro-imagerie, que lors d’une dépression s’installent des zones d’hypoactivité et des zones d’hyperactivité. La rTMS lève ce blocage et restaure une activité normale des zones touchées. Il existe donc plusieurs protocoles, certains permettant d’activer les zones déficientes et inversement. Ces différents protocoles sont déterminés par l’observation du médecin/l’observation clinique/des tests psychologiques spécifiques. Non invasive, présentant peu ou pas d’effets secondaires, la rTMS est très bien tolérée par les patients.

Rencontre avec Anne (nom factice), 55 ans, lors d’une séance de stimulation magnétique de 8 minutes, qui consiste, schématiquement, à appliquer une bobine aimantée contre un point précis de son crâne pour moduler l’activité de ses neurones et diminuer les symptômes de sa maladie, la bipolarité. Les"tacs" réguliers du stimulateur magnétique résonnent dans cette petite pièce du troisième étage du CHU de Nantes…

Une chronique de Agathe Petit et Victor Lucas, enregistrée en mai 2018, produite par le Labo des savoirs.

Edouard Laforgue, Chef de clinique dans l’unité de neuromodulation en psychiatrie

Anne, patiente, dont le prénom a été changé.