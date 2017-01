Diderot, le combattant de la liberté

Denis Diderot est probablement le philosophe le plus important des Lumières françaises et l’un des écrivains les plus passionnants du XVIIIe siècle. Une pensée mise au service de la liberté. Quelles sont les étapes d'une existence vouée au combat ?

• Crédits : Wikimedia Commons

Sans cesser de réfléchir au matérialisme, Diderot prend des positions politiques de plus en plus radicales au cours des dix dernières années de sa vie au point de figurer, grâce à sa collaboration à l'"Histoire des deux Indes" de l'abbé Raynal, parmi les inspirateurs de la Révolution.

Une conférence enregistrée en avril 2013.

Gerhardt Stenger, maître de conférences à l'Université de Nantes.