Digression #8 // Citées oubliées

Si pour vous, on a rien fait de mieux que "The Lost city of Z" ou "Troie" en film d'aventure et d'exploration, vous y réfléchirez peut-être à deux fois avant de vous prononcer en découvrant la réalité historique derrière ces deux blockbusters... Mais au fait, elle a eu lieu cette Guerre de Troie ?

Présentation du format "Digression"

Quel rapport entre surimi et matière noire ? D'où vient cette impression de déjà vu que l'on ressent parfois ? C'est le genre de question que Maxime et Guillaume se posent tous les jours. L'Université de Nantes et le Vlipp s'associent pour aborder les grandes questions scientifiques et laisser deux passionnés de sciences digresser autour d'une verre pour appréhender la recherche autrement sur un ton décalé et bourrées de références scientifiques, télévisuelles ou cinématographiques.