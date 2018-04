Edgar Morin : "Nous avons rencontré l'ennemi, et c'était nous"

Toute pensée politique doit se fonder sur une conception du monde, de l'homme, de l'histoire, de la société. Or, la connaissance morcelée, réductrice, manichéenne conduit à des aveuglements, générant du vide fragilisant et détruisant les fondements d'une pensée politique humaniste. Manifeste pour une refondation de la pensée politique.

Une rencontre enregistrée en avril 2018.

Edgar Morin est philosophe et sociologue, penseur transdisciplinaire et "indiscipliné". Il est docteur honoris causa de vingt-quatre universités à travers le monde. Constituée en six volumes écrits de 1977 à 2004, et qu'il n'est pas nécessaire de lire dans l'ordre, La Méthode est l'œuvre majeure d'Edgar Morin. Parmi ses ouvrages les plus récents on citera Le temps est devenu de changer de civilisation et Connaissance, ignorance mystère.