Edgar Morin - Pour une refondation de la pensée politique

Présentation de l'intervenant

Edgar Morin est philosophe et sociologue, penseur transdisciplinaire et "indiscipliné". Il est docteur honoris causa de vingt-quatre universités à travers le monde et auteur de près d'une centaine d'ouvrages dont beaucoup ont été traduits en 28 langues et diffusés dans 42 pays. Constituée en six volumes écrits de 1977 à 2004 et qu'il n'est pas nécessaire de lire dans l'ordre, La Méthode est l'œuvre majeure d'Edgar Morin. Parmi ses ouvrages les plus récents on citera Le temps est devenu de changer de civilisation (dialogue avec Denis Lafay), Ed. L'Aube, 2017 et Connaissance, ignorance mystère, Ed. Fayard, 2017.