Emile Zola : “Le ciel et le cul, les deux grands leviers"

Une plongée dans l'oeuvre fictionnelle du romancier social Emile Zola les "Rougon-Macquart", histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, qui tire son unité de ses références culturelles. Une mythologie naturaliste à découvrir ou redécouvrir.

Outre la cohérence assurée par le liens familiaux entre les personnages et la période historique mise en scène, l’ensemble fictionnel des Rougon-Macquart, cette histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire en vingt romans, tire aussi son unité de ses références culturelles. Parcours du roman des origines (La Fortune des Rougon) à l’annonce du renouveau (Le Docteur Pascal, le bien nommé). Les "Rougon-Macquart" d'Emile Zola, une mythologie naturaliste.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une conférence enregistrée en avril 2021.

Gérard Gengembre, professeur émérite des universités notamment l’auteur de La Contre-révolution ou l’Histoire désespérante (1989), Le Théâtre français au XIXe siècle (1999), Napoléon, l’empereur immortel (2002), Madame de Staël, la femme qui osait penser (2017).

À RÉÉCOUTER Réécouter La philosophie d'Emile Zola écouter ( 59 min) 59 min Les Chemins de la philosophie La philosophie d'Emile Zola

À RÉÉCOUTER Réécouter Zola (1/4) : Fils de quelqu'un, fils de personne écouter ( 58 min) 58 min SÉRIE Emile Zola (1840 - 1902) 4 épisodes