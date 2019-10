Énergies vertes : vraiment propres ?

C’est un processus de très longue haleine… La transformation de notre modèle énergétique, encore largement dominé en France par le nucléaire et les énergies fossiles, pétrole et gaz. D’après le ministère de la transition écologique et solidaire, "la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie est passée de 9,3 % en 2006 à 16 % en 2016". Cette mutation est un impératif pour respecter l’accord de Paris sur le climat, signé en 2015 puis ratifié par la France, et qui vise à contenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C à la fin du siècle. Latransition écologique fait partie des quatre thèmes retenus par le gouvernement. Derrière cette expression, c’est bien du défi du développement des énergies vertes qu’il s’agit.

Quelles réalités scientifiques pour la transition énergétique

Une émission enregistrée en octobre 2019, produite par le Labo des savoirs.

Aurélien Babarit, responsable de l’équipe Énergies Marines Renouvelables au Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique de Centrale Nantes

Aurélie Girard, enseignante-chercheuse et spécialiste du plasma à l’Institut des matériaux Jean-Rouxel de Nantes.