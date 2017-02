Entre libre arbitre et déterminisme, avons-nous le choix ?

Qu'est-ce que le libre arbitre ? Avons-nous le pouvoir de choisir si nous sommes déterminés ? Avons-nous ce pouvoir si notre choix est indéterminé ? Le libre arbitre est-il seulement possible ? La responsabilité morale requiert-elle le libre arbitre ?

“L'homme semble prédestiné au mal. En même temps il est libre. Comment concilier libre arbitre et prédestination ?” Anthony Burgess

Depuis plus de 40 ans, le débat contemporain sur le libre arbitre, le déterminisme et la responsabilité morale est alimenté par les positions défendus par plusieurs philosophes parmi lesquels Harry Frankfurt. Le philosophe Cyrille Michon revient sur ce débat.

Une conférence enregistrée en 2014.

Cyrille Michon, professeur de philosophie à l’Université de Nantes et directeur du Centre Atlantique de Philosophie, spécialite de la métaphysique, de la philosophie de la religion et de philosophie médiévale, Cyrille Michon travaille particulièrement sur le libre-arbitre, la responsabilité morale et théologie philosophique.