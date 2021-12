Esclaves sur le sol de France, une histoire oubliée ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Cette conférence propose de faire le point sur la visibilité des personnes ayant vécu dans la servitude sur le sol de France dans la recherche historique comme dans les mémoires. À la lumière de ce constat, il devient possible de proposer un regard sur plusieurs controverses contemporaines. Conférence organisée dans le cadre de l'exposition "L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830", au Château des Ducs de Nantes du 16 octobre 2021 au 15 juin 2022 (https://www\.chateaunantes\.fr/expositions/labime/)

Krystel Gualdé, est directrice scientifique du Musée d’histoire de Nantes et du Mémorial de l’esclavage. Spécialiste de la traite atlantique et de l’esclavage colonial, elle engage le musée dans de nombreux partenariats et réseaux scientifiques au niveau national comme international (Conseil d’orientation de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage ; Projet SLAFNET - Slavery in Africa : a dialogue between Europe and Africa...). Elle est par ailleurs membre du Global Curatorial Project (GCP) porté par le Center for the Study of Global Slavery at the Smithsonian's National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) et le Center for the Study of Slavery and Justice (link is external) (CSSJ) à l’Université Brown aux Etats-Unis. Ses connaissances des thématiques l’amènent à contribuer à de nombreuses rencontres, colloques ou journées d’étude, à apporter son expertise lors de mission d’information auprès d’institutions nationales ou encore à l’écriture d’ouvrages. En 2021, elle est commissaire de l'exposition "L'abîme, Nantes dans la traite atlantique et l'esclavage colonial, 1707-1830" organisée au Château des Ducs de Nantes (https://www\.chateaunantes\.fr/expositions/labime/).