Espagne : renouvellement idéologique et générationnel, crise de représentation politique et mouvement citoyen (2010-2018)

De nombreuses mobilisations sociales et politiques ont secoué et continuent de secouer l’Espagne suite à la crise économique de 2008. Si les années 2008-2018 sont présentées comme "une décennie perdue", puisque le niveau de vie des Espagnols est revenu à ce qu’il était au début des années 2000, cette période troublée a été marquée, néanmoins, par le renouveau de l’action citoyenne, par l’essor de nouveaux mouvements sociaux et politiques et par de nouvelles pratiques artistiques qui ont essaimé dans l’ensemble du pays.

Présentation de l'intervenante

Professeur d'Histoire et Civilisation Espagnoles à l'Université de Nantes, Pilar Martínez-Vasseur fait partie du CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l'Interculturalité) et du Comité de direction du Festival du Cinéma Espagnol avec José Màrquez et Josean Fernàndez.