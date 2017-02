On est foutu, on pense trop !

Développement personnel, techniques de gestion du stress se marient avec du bon sens autour de l'urgence de ralentir et d'évacuer les pensées négatives qui nous empêchent de profiter de la vie. Comment remettre du plaisir et du bon sens dans la vie par une approche drôle et humaniste ?

Une conférence enregistrée en 2016.

Serge Marquis, médecin spécialiste en santé communautaire. Depuis plus de trente ans, il s’intéresse à la santé des organisations. Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l’épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l’espace de travail. Il s’est également intéressé à la difficulté de maintenir un équilibre entre la vie au travail et à l’extérieur du travail. Il a étudié la perte de sens, la soif de reconnaissance et le rapport complètement névrosé qu’a l’homme moderne avec le temps. Il a également soigné un grand nombre de personnes devenues dysfonctionnelles au travail.