Est-il possible de rendre l'autre amoureux ?

On ne tombe pas amoureux au gré des rencontres, mais parce qu'on a été l'objet d'une capture délibérée. Objets magiques, philtres, parfums, rites... Quelles sont les innombrables manières de faire et leurs modes d'action ?

Une conférence enregistrée en avril 2016.

Tobie Nathan, diplomate, écrivain et professeur émérite de psychologie à l'université de Paris VIII où il a enseigné la psychologie clinique et pathologique. Docteur en psychologie et docteur d’Etat ès lettres et sciences humaines, il est le représentant le plus connu de l'ethnopsychiatrie en France. Tobie Nathan s'intéresse à la psychanalyse, aux psychothérapies et à l'ethnopsychiatrie. En 2013, il a publié "Philtre d'amour - Comment le rendre amoureux ? Comment la rendre amoureuse ?" (Odile Jacob).