Et si toutes les abeilles mourraient...

Leur nombre diminue drastiquement depuis vingt ans. Elles sont gravement menacées et avec elles la plupart des arbres fruitiers, les semences, le café, le cacao… Bref, autant de cultures essentielles pour l’alimentation humaine. Et son avenir.

En cause, des pesticides notamment, mais aussi des agents biologiques (virus, acariens…), et les OGM. Ces perturbateurs tuent massivement les abeilles et empêchent la pollinisation sans laquelle le cycle de la nature est impossible. Tous ont pour point de départ la main de l’homme. Il y a là manifestement un risque écologique et économique de tout premier plan.

Et un jour les abeilles mourront. Et le miel, ce vieux compagnon d'Abel, disparaîtra. Ce sera l'annonce de la fin de l'histoire humaine des hommes. Martin Gray

Quelles conséquences à la disparition des abeilles ?

Une conférence enregistrée en octobre 2017.

Monique L’Hostis, responsable de la formation continue en apiculture et pathologies apicoles à Oniris

Suzanne Bastian, vétérinaire, maître de conférence à Oniris.