Etats-Unis. Recoller les morceaux ?

Les Etats-Unis sortent de 4 ans de présidence Trump plus divisés que jamais. Alors que Joe Biden a obtenu plus de 7 millions de voix, le président sortant a réussi à convaincre son électorat d'une victoire volée. Comment recréer la confiance après 4 ans d'inconstance au sommet de l’État ?

Lauric Henneton, maître de conférences HDR expert politique et religion aux Etats-Unis à l'Université de Versailles Saint Quentin, auteur de "Atlas historique des Etats-Unis" (Autrement, 2019), "La fin du rêve américain ?" (Odile Jacob, 2017), "Fear and the Shaping of Early American Societies" (Brill, 2016).

Audio-conférence captée en janvier 2021