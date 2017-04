François Heisbourg - Faire face au terrorisme

L'Europe est de plus en plus meurtrie par des attentats. La menace terroriste fait peser de nouveaux défis sur nos sociétés. François Heisbourg nous livre son constat et ses analyses quant à la politique française et européenne de sécurité et sa lecture de la situation géopolitique internationale.

Alors que la France, mais aussi la Belgique et l'Allemagne ont été meurtries, les dernières années, par de sanglants attentats, la menace terroriste fait peser de nouveaux défis sur nos sociétés. Comment notamment concilier les exigences d'une surveillance renforcée et le respect des libertés constitutionnelles. François Heisbourg nous livre son constat et ses analyses quant à la politique française et européenne de sécurité et sa lecture de la situation géopolitique internationale.

Présentation de l'intervenant

François Heisbourg est président de de l'International Institute for Strategic Studies, basé à Londres, et du Centre de politique de sécurité de Genève. François Heisbourg est également conseiller spécial du président de la Fondation pour la recherche stratégique. Il a notamment publié en 2016 Comment perdre la guerre contre le terrorisme (Stock) et en 2015 Secrètes histoires : la naissance du monde moderne (Stock).