François Kersaudy - Le monde selon de Gaulle

Il y a dans le monde presque autant d'ouvrages sur Charles de Gaulle que sur Napoléon. Et pourtant, le Général reste une énigme pour la plupart de ses compatriotes. L'historien François Kersaudy revient plus particulièrement sur sa vision du monde et la politique étrangère selon De Gaulle.

Jean-François Kersaudy est professeur et a enseigné aux universités d’Oxford et de Paris I. Il a écrit une magnifique biographie de Churchill en deux volumes aux éditions Tallandier et a publié, en 2018, deux nouveaux tomes intitulés “Le Monde selon de Gaulle” dans lesquels il dessine les mondes du général à travers de multiples thématiques et grâce à un très riche recueil de citations.

Conférence captée en mars 2021 à l'Université de Nantes