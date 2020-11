Gengis Khan et l’Empire mongol

Marie Favereau-Doumenjou est maître de conférences à l’Université Paris Nanterre-Paris 10. Elle fut notamment assistante de recherche à l’université d’Oxford et membre du projet européen Nomadic Empires (2014-19), membre scientifique de l’Institut français d’archéologie orientale (2005-2009), boursière Fulbright à l’Institut des études avancées de Princeton (2009-2010) Marie Favereau est chargée de cours à l’université de Leyde (2011-2014). Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’empire mongol et l’islam, dont La Horde d’or et le Sultanat mamelouk : naissance d’une alliance (Institut français d’archéologie orientale, 2018). Elle sera l’auteur de l’introduction du catalogue de l'exposition "Fils du Ciel et des Steppes" Gengis Khan et la naissance de l'Empire mongol qui est reportée en octobre 2024.

Conférence captée en novembre 2020 en partenariat avec partenariat avec le Château des ducs de Bretagne