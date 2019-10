Histoire mondiale de la France / Storia mondiale dell'Italia

Deux expériences jumelles et pourtant différentes : une Histoire mondiale de la France et une Storia mondiale dell'Italia, toutes deux publiées en 2017. Deux protagonistes majeurs de ces aventures éditoriales sans précédent évoquent leur perception personnelle de cette expérience.

PATRICK BOUCHERON

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France depuis 2015, titulaire de la chaire "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIᵉ-XVIᵉ siècle", est spécialiste de l'histoire de l'Italie des communes entre humanisme et première modernité. Outre L'Histoire mondiale de la France, il a coordonné une Histoire du monde au XVe siècle (2009). Il est l'auteur, entre autres, de Conjurer la peur : Sienne, 1338 : essai sur la force politique des images (2013), et dernièrement de La Trace et l’Aura. Vies posthumes d'Ambroise de Milan (IVe-XVIe s.) (2019). Il a également réalisé, pour Arte en 2018, la série documentaire "Quand l'histoire fait date".

AMEDEO FENIELLO

Amedeo Feniello, professeur à l'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea, est un spécialiste majeur de l'histoire économique et sociale de la Naples médiévale, de celle de l'Italie du Sud et du système bancaire médiévaux. Son dernier livre, Naples 1343. Aux origines médiévales d'un système criminel, vient d'être traduit en français au Seuil.

