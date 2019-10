"Histoire mondiale de la France" vs "Storia mondiale dell'Italia"

Deux expériences jumelles et pourtant différentes : une "Histoire mondiale de la France" et une "Storia mondiale dell'Italia". Deux protagonistes majeurs de ces aventures éditoriales sans précédent, Patrick Boucheron et Amedeo Feniello, racontent leur perception personnelle de cette expérience.

C'est l'histoire de deux expériences jumelles, et pourtant différentes : publier une Histoire mondiale de la France et une Storia mondiale dell'Italia, toutes deux publiées en 2017, l'une en France sous la direction de Patrick Boucheron, l'autre en Italie, sous la direction d'Andrea Giardina, mais dont le coordinateur pour la partie médiévale est Amedeo Feniello. Deux protagonistes majeurs de ces aventures éditoriales sans précédent évoquent leur perception personnelle de cette expérience, et racontent toutes les étapes de la conception, la coordination, la publication, la réception, en France et en Italie, de ces ouvrages destinés à un large public et dont le succès, comme la contestation, en disent long sur le rapport respectif des Français et des Italiens à leur histoire nationale et à la place de cette dernière dans l'histoire du monde.

Une rencontre enregistrée en octobre 2019, en partenariat avec le Centre Culturel Franco-Italien et l'Université Permanente de l'Université de Nantes.

Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire "Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIᵉ-XVIᵉ siècle", spécialiste de l'histoire de l'Italie des communes entre humanisme et première modernité

Amedeo Feniello, professeur à l'Istituto di Storia dell'Europa mediterranea, spécialiste de l'histoire économique et sociale de la Naples médiévale et du système bancaire médiéval.