Intelligence artificielle, où en sommes-nous ?

On parle de plus en plus d'intelligence artificielle. S'agit-il d'une simple continuité de l'informatique ou est-ce, comme le proclament certains, une nouvelle révolution scientifique ? Qu'est-ce ce qui fait la fonctionner, son impact sur la société, ses liens de plus en plus forts avec éducation.

Colin de la Higuera est professeur en informatique à l’Université de Nantes. Depuis 10 ans il s’intéresse à l’apprentissage automatique et l’Intelligence artificielle pour l’éducation, en particulier ouverte. Il a été le président fondateur de la Société informatique de France (SIF) et, en 2015, il a contribué à lancer le projet Class’Code, dont le but est de former au code et à la pensée informatique enseignants et éducateurs en France. Aujourd’hui, il est un des directeurs de la fondation Knowledge for All et est titulaire de la Chaire UNESCO en Ressources Educatives Libres à l’Université de Nantes.

Conférence captée en mars 2021 à l'Université de Nantes