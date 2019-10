Philippe Josserand, maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire du Moyen Âge à l’Université de Nantes, explore le passé du plus célèbre des vingt-trois grands-maîtres de l'Ordre du Temple au travers d'un livre (Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Les Belles Lettres, 2019).

Trois parties structurent le livre. La première traite des images du dignitaire, révélant comment, à partir du début du XIXe siècle, un archétype du héros tragique s’est mis en place. La seconde, par-delà le personnage, s’attache à l’homme et analyse son parcours pour établir la façon dont il s’est élevé jusqu’au sommet du Temple au sort duquel, de la Terre sainte aux geôles de Philippe le Bel, il s’est identifié. Les engagements de Jacques de Molay, enfin, sont au cœur de la troisième partie. Le soutien à l’Orient latin et la défense de son institution, qu’il s’est efforcé d’adapter au mieux à une conjoncture lourde de périls, ont été les priorités d’un homme ferme et entreprenant, loin de l’incapable que trop d’auteurs décrivent. Ainsi, jusque dans la tourmente du procès du Temple, il a cherché à parer au risque, à sauvegarder son ordre et, une fois résolue puis arrêtée la perte de celui-ci, à en préserver la mémoire face aux juges et à la mort – ceci au prix du sacrifice de sa vie dont la postérité l’a vengé en y trouvant, au fil des siècles, l’assurance croissante du martyre.

Philippe JOSSERAND

Agrégé d’histoire et ancien membre de l’École Normale Supérieure de Fontenay–Saint-Cloud et de la section scientifique de la Casa de Velázquez, Philippe Josserand est maître de conférences habilité à diriger des recherches en histoire du Moyen Âge à l’Université de Nantes. Spécialiste reconnu de la croisade comme des ordres militaires, après avoir coordonné avec Nicole Bériou Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge (Fayard, 2009) et codirigé The Templars and their Sources (Routledge, 2017) et À la rencontre de l’Autre. In memoriam Jacques Le Goff (PUR, 2017), il vient de faire paraître Jacques de Molay. Le dernier grand-maître des Templiers (Les Belles Lettres, 2019).