Jean Quatremer : peut-on encore être européen ?

Trop de scandales, comme l’embauche de José Manuel Durão Barroso, l’ancien président de la Commission, par la banque d’affaires Goldman Sachs. Trop de compromissions, comme l’élection de Jean-Claude Juncker à la tête de l’exécutif européen, lui qui a transformé son pays, le Luxembourg, en paradis fiscal. Trop d’échecs, de l’économie au contrôle des frontières extérieures en passant par le social ou la défense. Trop de libéralisme débridé. Et trop peu de démocratie.

L'Union est une Ferrari dotée d'un moteur de 2CV. Et la voiture est conduite par vingt-huit Etats qui ne sont pas d'accord sur la destination et la vitesse...

Il est facile de dresser un acte d’accusation implacable contre l’Union européenne en dissimulant la responsabilité des gouvernements nationaux dans ces dérives, à la fois les États, les maîtres de l’Union, qui ont trahi le rêve des pères fondateurs, et les démagogues qui essayent de faire croire qu’un retour vers le passé résoudrait tous les problèmes. Il est temps de redire ce que l’Union nous a apporté à l’heure où elle n’a jamais paru aussi fragile, menacée de l’extérieur par la Russie de Poutine et les États-Unis de Trump, et de l’intérieur par le Brexit et la montée des partis extrémistes. La construction communautaire, aussi perfectible soit-elle, reste la dernière utopie pacifiste d’une planète au bord de l’abîme.

Jean Quatremer, journaliste à "Libération" depuis 1984. Il est nommé en 1987 à la rubrique immigration et suit notamment SOS-RACISME. Entre septembre 1990 et 1992, il est responsable du défunt cahier "Europe", avant de devenir correspondant auprès de l'Union Européenne. Il a réalisé de nombreux reportages pour la télévision (France 2, France 5, Arte, Canal+ Belgique) sur des sujets européens ou de société, dont «"Faiseurs d'euros" (2009), "L'Union et la force" (2009), "Euro, quand les marchés attaquent" (2010), tous les trois coréalisés avec Jean-Michel Meurice.