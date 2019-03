Joël de Rosnay - Dépasser ses limites, intellectuelles, physiques et sportives : pourquoi ?

Joël de Rosnay

Joël de Rosnay, Docteur ès Sciences, est Président exécutif de Biotics International et Conseiller du Président de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette dont il a été le Directeur de la Prospective et de l'Evaluation jusqu'en juillet 2002 . Entre 1975 et 1984, il a été Directeur des Applications de la Recherche à l'Institut Pasteur. Ancien chercheur et enseignant au Massachusetts Institute of Technology (MIT) dans le domaine de la biologie et de l'informatique, il a été successivement Attaché Scientifique auprès de l'Ambassade de France aux Etats-Unis et Directeur Scientifique à la Société Européenne pour le Développement des Entreprises (société de "Venture capital").

La Nuit blanche des chercheurs

L’Université de Nantes et Stereolux se sont associés pour la troisième année consécutive pour proposer la Nuit Blanche des Chercheurs, jeudi 7 février 2018, un événement gratuit au croisement de l’art et de la recherche. Cette troisième édition avait pour thématique "Dépasser ses limites". Pouvons-nous aller au-delà de nos capacités physiques ? Comment oublier la douleur et les freins pour accomplir des performances ? Le plaisir est-il plus fort que la souffrance ? Scientifiques et acteurs du dépassement de soi ont échangé le temps d’une soirée sur ces concepts plus que jamais au cœur des problématiques actuelles.