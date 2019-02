Quel rapport entre le surimi et l'énergie sombre ? D'où vient cette impression de déjà-vu que l'on ressent parfois ? C'est le genre de questions que Maxime et Guillaume se posent tous les jours. L'Université de Nantes et le Vlipp s'associent pour aborder les grandes questions scientifiques et laisser deux passionnés de sciences digresser autour d'un verre, pour appréhender la recherche autrement sur un ton décalé et bourré de références scientifiques, télévisuelles ou cinématographiques.

Voir tous les épisodes de la série Digression