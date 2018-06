La légalisation du cannabis au Canada, c'est fait !

Le Canada devient le premier pays du G7 à autoriser la production et la consommation de cette drogue douce. C'était une promesse du parti libéral canadien de sortir le pays de la prohibition, au motif que celle-ci est inefficace, menace la santé publique et qu'elle est criminogène. Convaincu ?

Les sénateurs canadiens ont voté en faveur de la légalisation du cannabis. En mettant en œuvre cette réforme majeure, le gouvernement fédéral tient la promesse, formulée en 2015 par le parti libéral canadien, de sortir le pays de la prohibition au motif que celle-ci est inefficace, qu'elle menace la santé publique et qu'elle est criminogène. Comment légalise-t-on le cannabis dans un grand pays développé comme le Canada ? La première étape consiste à établir un rigoureux cadre réglementaire organisant la production, la distribution et la consommation de ce produit afin d'en réduire les risques. Tout sur le processus de légalisation du cannabis récréatif au Canada, effectif dès septembre 2018.

Une conférence enregistrée en juin 2018.

Renaud Colson, maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l'Université de Nantes, membre du laboratoire Droit et Changement Social, a notamment dirigé trois ouvrages collectifs : La prohibition des drogues. Regards croisés sur un interdit juridique (Presses universitaires de Rennes, 2005), Les drogues face au droit (Presses universitaires de France, 2015), et European Drug Policies : The Ways of Reform (Routledge, 2017).