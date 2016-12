La méchanceté est-elle le propre de l'Homme ?

Il est commun de dire que l'Homme est méchant et qu'avec quelques efforts il pourrait s'amender. Là réside l’espérance. En quoi consiste la méchanceté ? Quels sont ses déterminants ? Est-elle répandue ou limitée à un petit nombre d'espèces ?

• Crédits : Noam Galai / noamgalai.com - Getty

Peu d’animaux sont méchants au sens où nous l'entendons. Dès lors la méchanceté serait-elle spécifique donc génétique ou environnementale ?

Une conférence enregistrée en septembre 2015.

Thierry Patrice, professeur à l’Université de Nantes et cancérologue. Ses thèmes de recherche concernent la Lumière et les tissus vivants. Auteur de nombreuses publications, brevets, dont la mise au point d’un test mesurant la résistance à l’oxydation dans un tissus inhomogène, il a notamment publié "Chercheurs, Ethiques et Sociétés" (L'Harmattan 2012).