Avec Don Quichotte, Cervantès construit une oeuvre originale et un des héros les plus emblématiques de la littérature. Après de multiples aventures, l'auteur espagnol réalise une véritable prouesse de l'écriture avec la mort de son héros. Une fin étonnante qui assurera pour l'éternité le succès universel de l'œuvre, en termes de mélancolie créatrice et de mort-renaissance qui laisse à l'humain toute sa place.

La mort de Don Quichotte, l'ultime solution créatrice de Cervantès pour guérir son héros de la folie.

Une conférence enregistrée en novembre 2019.

Jocelyne Aubé-Bourligueux, professeure émérite de littérature espagnole de l'Université de Nantes, membre du Groupe de Recherches CRINI (Centre de Recherche sur les Identités Nationales et l'lnterulturalité), auteure de nombreux articles et notamment de Lorca ou La Sublime Mélancolie. Morts et Vies de Federico Garcia Lorca.

