La psychologie sociale à l'assaut du monstre du Loch Ness

Il fait parler de lui depuis des années mais personne n'a encore réellement vu le nez du monstre du Loch Ness. Qu'en est-il vraiment de cette légende ? Et si cette histoire était uniquement née de notre imagination ?

Comme beaucoup de personnes disent avoir vu l’animal, c’est la psychologie sociale qui essaye de répondre à cette question. Nous avons une grille de lecture pour aborder les croyances, qui se découpent en quatre niveaux : le niveau 1, que l’on appelle le niveau intra-individuel, cela concerne les erreurs de perception, les faux souvenirs, c’est la manière dont l’individu interprète son environnement ; le niveau 2 que l’on appelle les rumeurs, c’est une transformation de l’information ; le niveau 3 que l’on appelle positionnel, c’est le statut des personnes qui s’expriment ; et puis le fameux niveau 4, qui est le niveau culturel, qui mélange les questions de mémoire sociale et les questions plus culturelles, cela permet ainsi à la croyance d’avoir une assise, de perdurer…