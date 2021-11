Le cinéma d'Almodóvar ou la mémoire, les identités de toutes les Espagnes

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le cinéma de Pedro Almodóvar reste, encore aujourd’hui, associé à la movida des années 1980, à la fête sans fin, aux paradis artificiels, au goût pour la frivolité ou à l’individualisme hédoniste. Très éloigné cependant de ces clichés réducteurs, l’œuvre du cinéaste espagnol est résolument inscrite dans la perspective de l’histoire du cinéma universel. Avec plus d’une vingtaine d’opus, sa filmographie s’est affirmée comme un nouveau mode de création artistique, comme un marqueur du temps historique de l’Espagne contemporaine, un lieu de sa mémoire et, enfin, comme une représentation de la société de ce pays dans sa plus grande pluralité. En s’appuyant sur ses films les plus marquants, la conférence abordera la façon dont le réalisateur embrasse chacun de ses grands sujets tout en préservant une dimension ludique, esthétique, ironique et sensorielle.

Pilar Martínez-Vasseur est professeur émérite en Histoire et Civilisation de l’Espagne contemporaine à l'Université de Nantes. Elle est également co-directrice du Festival de cinéma espagnol de Nantes.

Conférence captée en novembre 2021