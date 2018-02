Romain Badouard s’est penché sur les enjeux politiques de l’internet. Dans son dernier essai, il montre que le pouvoir se loge au coeur même des technologies. Internet porte en lui un modèle communautariste qui favorise les clivages. Dans cet univers profondément conflictuel, l’enjeu n’est plus d’échanger, mais d’occuper l’espace. La dérégulation généralisée du marché de l’information fait peser de sérieuses menaces sur l’exercice de la liberté d’expression. C’est la défense de l’internet comme bien commun qui est en train de se jouer aujourd’hui. Et parce que le numérique est l’affaire de tous, c’est aussi l’avenir de nos démocraties dont il est question.

Présentation de l'intervenant

Romain Badouard est maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise et chercheur au sein du laboratoire AGORA. Ses recherches portent principalement sur les mouvements d'opinion, les mobilisations politiques et la participation citoyenne sur internet. Il enseigne au sein du parcours "Journalisme, Edition, Communication" ainsi qu'en master de journalisme à Gennevilliers des cours portant sur les enjeux socio-politiques du numérique, et les méthodes d'enquête en ligne. Il est par ailleurs co-rédacteur en chef de la revue Participations, revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté, et membre du comité de rédaction de la revue Hermès. Depuis 2017, il est membre de l'Observatoire "Médias et Education" du CSA. Il a publié en 2017 Le désenchantement de l'Internet. Désinformation, rumeur et propagande, aux Editions FYP. Internet est-il devenu l’ennemi de la démocratie ?