Le jour où la cité d’Ys en Bretagne a été engloutie

La légende de la cité d’Ys est un élément majeur de la mythologie bretonne. Elle nous raconte la submersion par la mer d’une cité dont la localisation la plus couramment admise se situe à la pointe du Finistère, et aurait été engloutie aux alentours du Ve siècle après Jésus-Christ.

Sorte d’Atlantide celte, cette légende offre différentes versions et plusieurs niveaux de lectures dans un contexte pluri-millénaire d’élévation du niveau de la mer, dans une région marquée au cours du temps par la confrontation entre différentes cultures. S’interroger sur les sources de cette légende, questionner la naissance et les enjeux de ces récits afin d’offrir un regard contemporain sur l’élévation du niveau de la mer et nos craintes de l’engloutissement…

Un débat enregistré en 2017, produite par le Labo des savoirs.

Axel Creach, géographe à l’Université Paris-Sorbonne

Julie Bonniord, doctorante en littérature anglaise à l’Université d’Angers

Martial Caroff, enseignant-chercheur en géologie à l’Université de Bretagne Occidentale

Laurent Lescop, enseignant-chercheur en architecture à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes.