Le cerveau est constitué, entre autres, de neurones et de liaisons neuronales. Activer un souvenir permet de renforcer ces connexions, et d’améliorer sa mémoire. Mais d’ailleurs, comment se souvient-on ? Le Labo des Savoirs analyse les parties du cerveau stimulées par les interactions extérieurs.

Écouter Écouter Apprentissage : des sciences cognitives à l’éducation Apprentissage : des sciences cognitives à l’éducation

Plusieurs techniques existent pour mémoriser le plus profondément possible. Elles peuvent être utilisées dans l’éducation, à l’école notamment. Mais la réalité est plus complexe… Une neuroscientifique et un professeur s’accordent sur les meilleures façons de faire fonctionner notre cerveau. Comme un muscle, l’organe peut se travailler. Des études ont prouvé qu’il se modifiait en fonction de l’usage qui en était fait. Une partie pouvait prendre plus ou moins de place selon sa sollicitation.

Invités

P ascale Gisquet-Verrier , neurobiologiste de l’Institut de neuroscience de l’Universite Paris-Saclay,

Eric Gaspar, professeur de lycée et créateur de Neurosup

Le Labo des Savoirs est une émission animée par Pauline Verbaenen avec Cathy Dogon. Réalisation : Victor Lucas.