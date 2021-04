Il y a dans le monde presque autant d'ouvrages sur Charles de Gaulle que sur Napoléon. Et pourtant, le Général reste une énigme pour la plupart de ses compatriotes. L'historien François Kersaudy revient plus particulièrement sur sa vision du monde et la politique étrangère selon De Gaulle.

Il y a dans le monde presque autant d’ouvrages sur Charles de Gaulle que sur Napoléon ; et pourtant, le Général reste une énigme pour la plupart de ses compatriotes. Quel meilleur moyen de le redécouvrir que de le laisser parler ? Bien sûr, comme pour la plupart des grands personnages de l’histoire contemporaine, le flot des paroles et des écrits du général de Gaulle est si abondant qu’un voyage accompagné s’impose. Il permet de séparer l’essentiel de l’accessoire, de replacer ses propos dans leur contexte, puis d’en commenter la pertinence et la portée.

Le plus difficile est de rester réaliste quand on a un idéal, et de garder son idéal quand on voit les réalités.

Une conférence enregistrée en mars 2021.

Jean-François Kersaudy, professeur, universités d’Oxford et de Paris, auteur notamment de Le Monde selon de Gaulle.

