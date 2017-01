"Le Petit Prince", seulement pour les enfants ?

"Le Petit Prince" : qu'est-ce que c'est ? Une histoire pour enfants ? Un conte fantastique ? Un conte philosophique ? Peut-être tout cela à la fois… Dans tous les cas, le plus grand livre de la littérature du XXe siècle pour le philosophe Martin Heidegger !

Une œuvre attentive au présent, et dont la genèse est indissociable de l’expérience américaine de son auteur. Cette expérience de l’isolement et de l’éloignement, est certainement pour beaucoup dans la coloration mélancolique du récit. Plongez dans la genèse et l’élaboration de cette oeuvre fantastique.

Une conférence enregistrée en 2013.

Philippe Forest, professeur de littérature comparée à l'Université de Nantes, il est l'auteur de nombreux essais consacrés à la littérature et à l'histoire des courants d'avant-garde.