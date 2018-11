Métal connu et travaillé depuis la période mésopotamienne, le plomb est aujourd’hui passé de mode et souffre d’une réputation sulfureuse. Polluant de certains de nos sols, réputé toxique et responsable de maladies pour une grande quantité d’êtres vivants, cette case de la classification périodique des éléments reste pourtant une ressource stratégique.

Écouter Écouter Le plomb : ami ou ennemi ? Le plomb : ami ou ennemi ?

Une émission enregistrée en octobre 2018, produite par le Labo des savoirs.

Quentin Boyadjian, ingénieur matériaux, doctorant spécialisé sur le plomb

Laure Orefici, responsable du service archive et patrimoine à la ville de Couëron.