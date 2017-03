Le ventre, notre deuxième cerveau ?

Le ventre serait-il un acteur de premier plan dans le contrôle de nos émotions ? Ce qui est certain, c’est que dans notre ventre peut se trouver l’origine de certaines maladies du système nerveux central. On trouve, en effet, les mêmes atteintes dans notre intestin que dans notre cerveau.

Encore plus intéressant, les troubles digestifs apparaissent avant les troubles moteurs de la maladie. Si on est capable de détecter par avance de détecter les lésions du système nerveux entérique, on pourrait l’utiliser comme moyen prédictif de diagnostic précoce de la maladie de Parkinson et donc développer des approches thérapeutiques plus efficaces.

Une conférence enregistrée en 2015.

Michel Neunlist, directeur de l’Institut des maladies de l’appareil digestif du CHU de Nantes.